IFRO de Colorado inaugura bloco de laboratórios

Nesta quarta-feira, 19, a partir das 15h00, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) realizará cerimônia de apresentação da placa inaugural do bloco de laboratórios em Colorado.

O custo total da obra foi de R$ 2,8 milhões, possuindo 1.667,40 m² de área construída, divididos em dois pisos.

Os blocos servirão para atender as atividades de ensino e pesquisa dos diversos cursos do campus, como Engenharia Agronômica e Ciências Biológicas. O espaço abrigará as áreas de bromatologia, nutrição animal, sementes, entomologia, anatomia animal, microbiologia, fisiologia vegetal, fitopatologia e biotecnologia.

Os laboratórios possui sistema de reaproveitamento da água da chuva. A água armazenada neste reservatório servirá para limpeza do prédio e outras atividades.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: IFRO

Foto: IFRO