Justiça nega cinco pedidos de ex-vereador acusado de corrupção em Vilhena

No último dia 10, o ex-vereador Jaldemiro Dedé Moreira, o Jairo Peixoto, acusado pelo Ministério Público de Rondônia de participar do “esquema do loteamento” praticado por ex-integrantes da Câmara Municipal de Vilhena, solicitou a revogação do monitoramento eletrônico imposto pela Justiça no lugar de sua prisão.

Além da revogação do monitoramento, Jairo pediu também autorização para exercer atividade comercial fora da Comarca, alternada com trabalhos em sua propriedade rural, juntamente com extensão de atividades religiosas aos domingos, no período da manhã.

Todos os pleitos foram negados pelo juiz de Direito Adriano Lima Toldo, da 1ª Vara Criminal de Vilhena, porém, não satisfeito, Jairo solicitou ainda, o desbloqueio de valores de contas em seu nome e mais uma vez, teve uma derrota judicial, deferida na segunda-feira, 17, pela juíza de Direito Liliane Pegoraro Bilharva, da 1ª Vara Criminal.

Em síntese, a defesa de Jairo alegou, que os valores bloqueados de uma conta poupança, eram verbas salariais, afirmando que os dividendos seriam impenhoráveis, porém o Ministério Público optou pelo indeferimento do pedido.

Confira a decisão:

Texto: Redação

Foto: Reprodução