LCP invade fazenda, causa destruição e troca tiros com a PM

Pelo menos 46 integrantes da Liga dos Campones Pobres de Rondônia foram presos pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (17), após invadirem e destruírem uma fazenda, localizada na Linha Atalaia, em Cujubim/RO. A propriedade seria do ex-secretário José Genaro.

De acordo com a polícia, o grupo invadiu a fazenda no último domingo e destruiu tratores e colocou fogo em barracões. Uma família que estava no local foi espancada.

Com a chegada de equipes policias, houve troca de tiros. Os criminosos estavam armados com fuzis. A PM prendeu 31 homens e 15 mulheres. O grupo estava com 11 crianças no local.

Fonte: Rondôniaovivo