Maurão reforça compromisso com a cultura durante evento

36ª edição da Mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás do Arraial Flor do Maracujá, encerrado no último final de semana, em Porto Velho, foi prestigiada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), que acompanhou a exibição das quadrilhas e bois-bumbás.

O evento, um dos mais tradicionais do calendário folclórico de Rondônia, recebeu apoio da Assembleia Legislativa, com emenda conjunta dos deputados Maurão, e Léo Moraes (PTB), incluída no Orçamento de 2016, mas executada somente neste exercício.

“Preservar e estimular a cultura popular é uma obrigação do homem público, como forma de contar a nossa história e manter vivas as nossas tradições. Como parlamentar, meu mandato está à disposição da cultura popular”, completou.

O presidente da Federação dos Grupos Folclóricos do Estado de Rondônia (Federon), Fernando Rocha, agradeceu ao apoio da Assembleia Legislativa para a realização do evento.

“Aqui é cultura, a nossa maior festa. A nossa tradição. Mas, é também geração de emprego e renda com os artesões, costureiras, vendedores e outras pessoas envolvidas direta e indiretamente na festa. O apoio dos deputados assegurou que o Flor do Maracujá fosse, mais uma vez, realizado com portões abertos ao público”, acrescentou Rocha.

O deputado foi circulou pelas barracas e conversou com diretores de quadrilhas e bois-bumbás, além dos brincantes. O parlamentar reiterou que a Assembleia está conectada com a cultura popular, não apenas abrindo espaços para a discussão do tema, mas destinando recursos para atividades folclóricas.

Maurão recebeu do presidente da Federon o pedido para que lidere um movimento em defesa da construção de um espaço multieventos para abrigar os desfiles de escolas de samba, o Flor do Maracujá, eventos religiosos e outras manifestações.

Texto e Foto: Assessoria