Menino entra em subestação de energia para pegar pipa e é atingido por descarga elétrica

No domingo, 16, um garoto de 7 anos foi atingido por uma descarga elétrica ao entrar em uma subestação de energia localizada no Setor Jardim Feliz, em Ariquemes.

O menino, que teve 30% do corpo queimado, pulou o muro da sustação para pegar uma pipa, com a qual brincava nas proximidades do local e que teria caído dentro da propriedade que é cercada por muros com concertinas.

Segundo informações da Polícia Militar, assim que tocou o solo, o garoto já recebeu uma descarga elétrica e só não o morreu, porque foi arremessado para fora do campo eletromagnético onde havia pisado.

Moradores vizinhos à subestação, ouviram os gritos de socorro do menino, que sofreu queimaduras de 1º e 2º graus no abdômen, rosto e costas, e acionaram uma ambulância do Samu, que conduziu a vítima até o Hospital Regional de Ariquemes, porém, devido à gravidade das queimaduras, ele foi transferido para o Hospital Cosme e Damião, em Porto Velho, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Texto: Redação

Foto: Reprodução G1