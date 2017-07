Pimenteiras receberá projetos de infraestrutura urbana

O município de Pimenteiras foi um dos contemplados com projetos de engenharia e estudos ambientais para implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

A entrega será realizada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde, Funasa de Rondônia, na próxima sexta-feira, 21, às 09h00, no auditório do Ministério Público, em Porto Velho. Ao todo, são 18 projetos para investimentos de R$ 2,5 milhões.

Das cidades que ganharam, 14 recebem projetos para sistema de esgotamento e três para o tratamento e distribuição da água.

De acordo com o Presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM), Jurandir de Oliveira, “essas demandas sociais são imensas e os prefeitos têm se preocupado em garantir esse serviço, que gera mais qualidade de vida com garantia de saúde ao seu povo. As prefeituras não dispõem desses recursos e nem de pessoal para elaborar esses projetos, por isso essa medida é tão importante”.

Segundo a AROM, na região norte apenas 16,42% tem o esgoto tratado, e o índice de atendimento total é de 8,66%.

Confira a lista dos Municípios contemplados:

Alto Alegre dos Parecis

Alvorada do Oeste

Campo Novo de Rondônia

Candeias do Jamari

Castanheiras

Costa Marques

Gov. Jorge Teixeira

Nova Mamoré

Nova União

Rio Crespo

Santa Luzia d’Oeste

São Felipe d’Oeste

São Miguel do Guaporé

Seringueiras

Teixeirópolis

Theobroma

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia