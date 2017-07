Sesc cria projeto de resgate histórico e cultural

No segundo semestre do ano de 2017, a equipe do Serviço Social do Comércio (Sesc), estará lançando o projeto “Destemidos Pioneiros”, que pretende resgatar histórias e personagens históricos que tiveram ações decisivas no desenvolvimento do Estado de Rondônia.

Segundo a coordenadora de turismo social do Sesc, Tatiana Nara Sadeck, o projeto terá roteiros temáticos focado no universo desses pioneiros e três desses temas já foram escolhidos, sendo eles: “O Condutor e a Litorina”, “Jorge Teixeira” e “Marechal Rondon”. Cada tema terá um historiador como mediador.

O primeiro tema “O Condutor e a Litorina” terá como mediador, o professor, vereador e historiador Aleks Palitot.

Segundo Tatiana, “nesse primeiro trabalho, vamos ouvir a história da EFMM, sob a ótica dos ex – ferroviários ciceroneados pelo senhor José Bispo de Morais, que atualmente é presidente da Associação dos Ex-Ferroviários da Madeira-Mamoré. Também participarão os ex-ferroviários: Antônio Moisés, Mariano Reis da Silva e Antônio Braga, condutores do passeio turístico na Litorina do parque ferroviário, que trabalhavam na destemida ferrovia e hoje continuam lutando para que o poder público revitalize esse patrimônio histórico.

Para 2018, o turismo social do Sesc dará segmento ao projeto com três temas já definidos, dando ênfase à imigração de pioneiros de outras nações no Estado e a valorização da gastronomia amazônica, sendo os temas: “O Paladar Libanês”, “Colônia Japonesa” e “Cozinha Regional”.

O presidente do Sistema Fecomércio, Raniery Coelho, destacou que esse trabalho desenvolvido pelo Sesc tem como vistas à valorização da história regional, e crescimento do turismo. “Rondônia tem muita história para contar e o nosso desafio é contá-las através de quem as viveu, resgatando nossa cultura e criar um ambiente de aprendizado para a nova geração”, ressaltou Raniery.

Fonte: Extra de Rondônia

