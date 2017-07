Agência de modelos faz seletiva e apresenta os novos new face Rondônia para concurso nacional

No último sábado, 15 de Julho, a empresa Donny’h Ferraz Agency Model’s realizou em Vilhena a Seletiva de Modelos New Face Rondônia 2017.

Nesta seletiva, 11 Jovens foram selecionados para representar o Estado de Rondônia na etapa nacional do New Face Brasil Unificado e no Miss e Mister Brasil Unificado Versões 2017, que acontecerá em outubro na cidade de Contagem (MG).

A seletiva aconteceu no salão de eventos do Hotel Portinari, com abertura de um desfile fashion.

Entre os jurados, fez se presente a Miss Brasil Teen Beleza Tropical, Flávia Nadiane, a Miss Rondônia Trans 2017, Sabrina Fernandes, e o Mister Vilhena Pré Teen 2017, Matheus Baranoviski.

Os eleitos da noite foram:

Sávio Teixeira “New Face Rondônia Oficial 2017”

André Kalk “ New face Rondônia Simpatia 2017”

Leandro Lima “ New Face Model’s 2017

Gustavo Abrantes “ Mister Rondônia Teen Model’s 2017”

Alessandro Ferreira “ Mister Rondônia Evidency 2017”

Nina Santos “Miss Rondônia Elegancia 2017”

Claudineia Oliveira “Miss Rondônia Beleza Negra 2017”

Elisângela Maia “ Miss Rondônia Sênior Unificado 2017”

Natália Oliveira “ Miss Rondônia Top Unificado 2017”

Já no infantil:

Mariana Gonçalves “Miss Rondônia Pré Teen Model’s 2017”

Yasmim Oliveira “Miss Rondônia Mirim 2017”

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Divulgação