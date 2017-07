ATUALIZADA: empresário baleado em assalto vai ser transferido para Cuiabá

As últimas informações referentes ao assalto ocorrido no fim da manhã desta quarta-feira, 19, no Mercado Super Mais 2, localizado na Avenida José do Patrocínio, no Bairro São José, em Vilhena, onde o proprietário Edson Juliano Corbari Nunes foi baleado, dão conta de que o assaltante teria aguardado a vítima sair do estabelecimento com um malote contendo cerca R$ 2 mil, para anunciar o roubo.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, foi possível constatar através das câmeras de segurança do prédio, que o assaltante, que usava um capacete, aguardou do lado de fora o momento em que o proprietário saiu com o malote de dentro do mercado.

Quando subiu em sua motocicleta, que estava parada em frente ao estabelecimento, Edson foi rendido pelo assaltante, que com violência tentou lhe retirar a bolsa. Assustado, Edson tentou entrar novamente no mercado, momento este em que foi alvejado com por dois disparos, sendo que um o atingiu nas costas e o outra uma das pernas.

Ainda com a vítima ao solo, o infrator continuou tentando pegar a bolsa com o dinheiro, porém, devido à aproximação de algumas testemunhas, o mesmo desistiu e empreendeu fuga com o apoio de comparsas que estavam em um veículo Pálio de cor branca, a alguns metros do local.

Até o momento não se tem informações do paradeiro do atirador, já o estado de saúde de Edson é gravíssimo e o mesmo está sendo preparado para ser conduzido para Cuiabá /MT, nas próximas horas.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia