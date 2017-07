Campeonato Rondoniense de Futebol Feminino será realizado em dois dias na capital

Campeonato Rondoniense de Futebol Feminino terá inicio no dia, 25 de agosto, na cidade de Porto Velho. A competição será organizada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) e ocorrerá no estádio Aluízio Ferreira.

Os confrontos ocorrerão em dois dias para diminuir os custos das equipes e acontecerão por meio de sorteios. A competição terá como times participantes o Real Ariquemes, Genus, Barcelona e Porto Club.

De acordo com o diretor de competições da FFER, Almir Belarmino, ficou definido os seguintes confrontos para o dia 25 de agosto: Barcelona x Genus, às 18h30 e Real Ariquemes x Porto Club, às 20h30, podendo sofrer alterações.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa