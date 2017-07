Empresário é baleado em assalto no bairro São José

As primeiras informações dão conta que na manhã desta quarta-feira, 19, um homem armado invadiu o Mercado Super Mais, localizado na Avenida José do Patrocínio, no bairro São José, em Vilhena e anunciou um assalto.

Na ação o bandido, que roubou cerca de R$ 2 mil do estabelecimento, atirou contra o proprietário, identificado como Edson Juliano C. Nunes e fugiu com o apoio do condutor de um veículo de cor branca.

O empresário, que foi atingido por três tiros nas costas, foi socorrido em estado grave ao Hospital Regional.

Várias viaturas da Polícia Militar estão em campo na tentativa de localizar os marginais.

Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta