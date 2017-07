Empresário pioneiro morre aos 66 anos em Vilhena

Ademir Rodrigues dos Santos, de 66 anos, morreu nesta terça-feira, 18, em Vilhena.

Ademir era comerciante e presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Vilhena.

Ademir chegou à região nos anos 70 e aqui fixou residência, trabalhou por muitos anos no Comercial Tamoio, depois abriu o Soma Atacado, onde até hoje desenvolvia suas atividades comerciais.

O pioneiro foi para São Paulo se tratar, pois não estava bem de saúde, após retornar para Vilhena, passou mal e foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu.

O corpo do empresário está sendo velado na igreja católica do bairro José. O sepultamento está marcado para as 17 horas de hoje.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução