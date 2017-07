Identificada primeira vítima fatal de acidente envolvendo duas carretas na BR-364

Foi identificado como Paulo Rodrigues da Silva, de 66 anos, a primeira vítima fatal do acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, 19, no KM 68 da BR-364, a cerca de 70 quilômetros de Vilhena, próximo ao distrito de São Lourenço, sentido Porto Velho.

O acidente que envolveu duas carretas e no mínimo mais dois veículos de passeio, que pegaram fogo, teria sido causado por uma ultrapassagem proibida por parte de um dos carreteiros.

Paulo, que conduzia uma das carretas, chegou a ser socorrido com vida, porém, veio a óbito antes de dar entrada no Hospital Regional de Vilhena.

Segundo informações extraoficiais, ainda há cerca de três mortos no local. A polícia Rodoviária Federal está fazendo a segurança do local, que continua com ambas as pistas interditadas, enquanto militares do Corpo de Bombeiros de Vilhena trabalham na retirada dos corpos.





Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia