“OPERAÇÃO PAZ NO CAMPO” PM intensifica fiscalização na região de Chupinguaia

Policiais do Pelotão de Policiamento Ostensivo de Fronteira, juntamente com integrantes do Grupo de Operações Especiais (GOE), iniciaram na data de ontem, 17 de Julho de 2017, policiamento rural na área de Chupinguaia e região.

A operação tem por objetivo a apreensão de armas, drogas, prisão de foragidos de justiça e prevenção/repressão de ilícitos, visando levar paz a comunidade rural do Sul do Estado de Rondônia.

As ações serão desencadeadas em dias e horárias indeterminadas e darão suporte à “Operação Paz no Campo”, que vêm sendo efetivada em todo Estado de Rondônia desde o início do ano, com o fim de inibir atos de desordem e contrários a lei no âmbito rural.

Fonte e Fotos: 3º BPM