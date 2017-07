Operação Visibilidade: PM reforça policiamento no Conesul

A Polícia Militar iniciou nesta quarta-feira, 19, a “Operação Visibilidade”, que reforça a presença de viaturas da Força Tática (FTPM) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) nos perímetros urbanos e rurais nos municípios de Vilhena, Colorado, Cerejeiras e Chupinguaia. A operação será intensificada até o dia 30 de setembro.

Além do policiamento ostensivo nos municípios, serão realizadas ações em cruzamentos de vias, acessos a feiras livres, escolas, igrejas, estabelecimentos bancários, comerciais e praças públicas.

De acordo com o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Cel Enedy Dias de Araújo, “o modelo de policiamento busca maior visibilidade do 3º Batalhão de Policia Militar (BPM), proporcionando maior segurança à sociedade”.

O Tenente Coronel do 3º BPM, Paulo André Santos de Souza, relatou que: “A Polícia Militar busca utilizar medidas estratégicas, tornando a polícia mais ostensiva e visível”.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria