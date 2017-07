Prefeitura adquire usina fixa de asfalto para revitalizar vias de Vilhena

Prefeita Rosani Donadon e o secretário de Obras, Josué Donadon, receberam maquinário

A Prefeitura de Vilhena adquiriu, com recursos próprios, uma usina fixa de asfalto.

O maquinário chegou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) na manhã desta quarta-feira, 19.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o secretário de Obras, Josué Donadon, vistoriaram a chegada do equipamento que vai contribuir, em breve, com a revitalização da pavimentação de ruas e avenidas do município.

Josué Donadon disse que a aquisição deste equipamento tem como finalidade compor a estrutura da Semosp, a fim de garantir a manutenção e pavimentação das vias públicas do município, proporcionando melhor trafegabilidade, segurança, conforto, eficiência e economia aos munícipes.

Ele explicou que a usina de asfalto representa o empenho da prefeita Rosani Donadon em equipar e modernizar a estrutura de maquinários e equipamentos da Secretaria de Obras. Ele ressaltou que também está sendo feito trabalho intenso de recuperação dos equipamentos da Semosp.

“Também foi adquirida uma usina móvel de asfalto, a mesma custou cerca de R$ 280 mil. Já a usina fixa custou em torno R$ 80 mil, essas conquistas fortalecem nossos serviços. A prefeita Rosani Donadon está de parabéns em reverter os recursos próprios para a compra de equipamentos”, parabenizou o secretário.

Já a prefeita Rosani Donadon informou que a usina fixa está sendo instalada para em breve começar a produção de asfalto. “Com a usina daremos uma atenção especial na manutenção das ruas e avenidas de asfalto que, por falta de um reparo ideal, sempre apresentam buracos, principalmente causados pela falta de manutenção. Em breve os servidores vão começar a trabalhar e começar a produzir asfaltos que levarão qualidade de vida aos moradores da nossa cidade”, disse a prefeita.

De acordo com a prefeita de Vilhena, a compra desses equipamentos reduz os custos de manutenção, uma vez que aumenta a gama de trabalho da SEMOSP e garante a rapidez na execução dos trabalhos.

“Quanto mais conseguirmos fazer com recursos próprios, aceleramos a concretização dos projetos e vamos gastar menos. Com essas máquinas, poderemos estender a vida útil do asfalto já implantado e poderemos nos concentrar na expansão da malha”, finalizou a chefe do executivo de Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria