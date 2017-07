SEJUS distribui armamentos para presídios do Cone Sul e agentes recebem instruções de tiros

Na manhã desta quarta-feira, 19, Vilhena sediou o encontro de agentes penitenciários de cidades do Cone Sul, para uma instrução de tiros realizada pela Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia (SEJUS) e para o recebimento de armamentos, que serão entregues para todas as unidades prisionais de Vilhena, Colorado, Cabixi e Cerejeiras.

Os agentes receberam, além das instruções de tiros para o manuseio seguro das armas, um curso técnico de montagem e desmontagem, aplicado pelos instrutores Maurício Yujo, Idéo Martins e Cleiton Felipe, da cidade de Porto Velho.

Segundo Maurício Yujo, ao todo foram adquiridas pela secretaria, 160 novas armas, sendo: espingardas calibre 12 da Boito e CTT .40, que serão distribuídas nos presídios do Estado, de acordo com a necessidade de cada unidade.

Ainda, segundo Maurício, também serão recolhidos os armamentos antigos das unidades prisionais que receberem as novas e a SEJUS realizará em breve, a aquisição de mais armas para reforçar a segurança dos presídios, Colônias Penais e Casas de Detenção de todo o Estado.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia