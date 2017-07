CHUPINGUAIA: 7ª edição do Rodeio do Laço Comprido será neste fim de semana

É neste fim de semana dias 21,22 e 23 a 7ª edição do Rodeio do Laço Comprido, no clube do laço, em Chupinguaia. A festa contará com laçadores profissionais de Rondônia e Mato Grosso.

Abertura do evento será nesta sexta-feira, com o show de Pietra Mello e Garotos do Forró. Já no sábado a festa terá como atração Pietra Mello, banda Swing Muleke e Garotos do Forró.

E fechando o evento no domingo, terá a grande final da prova do laço com entrega de prêmios, contando com a narração de Gauchinho e Zaqueu de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração