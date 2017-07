Em agosto, show de Zé Ricardo & Thiago vai agitar Colorado

No dia, 11 de agosto, acontecerá o show com a dupla sertaneja Zé Ricardo & Thiago, no parque de exposições da cidade de Colorado.

Os ingressos já estão disponíveis para a venda no Ubiratan Confecções, Doidão Confecções, lanchonete D’graus e Hotel Fenícia, e com vendas também em Cerejeiras, no seguintes locais, Ubiratan Confecções e mercado Rodrigues.

As entradas estão a partir de R$ 30,00 a pista e R$ 50,00 área vip.

Para mais informações entrar em contato através do telefone 98112-4499.

Em breve o Extra de Rondônia em parceria com a organização do evento sorteará cinco ingressos para o show.

Texto Extra de Rondônia

Foto: Reprodução/Divulgação