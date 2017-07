Em entrevista, delegado regional fala sobre operação “Habitus” em Vilhena

Em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, 20, pelo delegado Regional Fábio Campos da Polícia Civil, (foto) reuniu a imprensa para informar sobre a operação “Habitus”, onde onze pessoas foram conduzidas para delegacia coercitivamente, elas são suspeitas de envolvimento de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso dos loteamentos em Vilhena.

Fábio Campos disse que entre os envolvidos está o ex-secretário Governamental Gustavo Valmorbida, o vereador Célio Batista (PR), o ex-vereador Jairo Peixoto e Vanderlei Graebin, além de Cristina Rey, mulher de Vanderlei.

Conforme as investigações avançaram foi descoberto que o ex-vereador Vanderlei Graebin era o operador do esquema, onde 14 terrenos foram negociados em troca de apoio na Câmara para liberação de loteamentos que equivalem naquela época cerca de R$ 350 mil de propinas.

Na participação do esquema dos terrenos, Cristina Rey, mulher do ex-vereador Vanderlei teria recebido três lotes. O ex-vereador Jairo Peixoto e vereador Célio Batista também são apontados como beneficiados conforme a investigação em curso.

As investigações apontaram que o vereador Célio Batista teria recebido um terreno por meio da empresa onde é sócio proprietário e outro em nome do esposo de uma das assessoras do parlamentar.

Fábio enfatizou que apreenderam contratos originais com assinaturas que envolvem Célio Batista, Jairo Peixoto, Vanderlei Graebin, Cristina Rey, Gustavo Valmórbida entre outros políticos que estão sendo investigados.

Fábio destacou que na investigação além dos onze conduzidos para a delegacia, há mais envolvidos no esquema. “A investigação está em tramite e ainda muitas coisas serão descobertas, como recebimento de propinas e lavagem de dinheiro entre outros”, afirmou o delegado.

Outro detalhe, que o delegado ressaltou que os proprietários das empresas dos loteamentos poderão responder por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os envolvidos na investigação após serem ouvidos, serão encaminhados para a Colônia Penal, onde irão colocar tornozeleira eletrônica para serem monitorados.

Célio Batista foi afastado da Câmara por tempo indeterminado, e terá que usar tornozeleira eletrônica, além de estar proibido de frequentar órgãos públicos.

Neste mesmo caso dos loteamentos já foram presos e respondem em liberdade os ex-vereadores Junior Donadon, Carmozino Alves, José Garcia, Jairo Peixoto, Marta Moreira, Marcos Cabeludo e Vaderlei Graebin, além do ex-vice-prefeito Jacier Dias.

Participaram da operação além do delegado regional Fábio Campos, o delegado Arismar Araújo, delegado Thiago Laoilla e policiais civis.

“Habitus”, é um termo sociológico que defende a “competência prática adquirida na e para a acção”; é uma aptidão social incorporada, durável no tempo, mas não eterna e que fornece dois princípios, o de “sociação” e o de “individuação”, que demonstram a razão pela qual este conceito é um mediador entre o social e o individual.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia