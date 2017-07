Festival de Música Portal da Amazônia vai agitar fim de semana em Vilhena

O evento será realizado neste fim de semana na Praça Ângelo Spadari

Neste fim de semana tem apresentação de muita música, cultura e talentos regionais, em Vilhena. Tudo isso na terceira edição do Festival de Música Portal da Amazônia.

A música e a sustentabilidade são o ponto de partida do evento que vai reunir 15 atrações musicais que se apresentarão no sábado, 22, na Praça Ângelo Spadari no centro da cidade a partir das 15 horas.

O evento vai contar com apresentações de várias bandas e músicos locais de vários estilos, entre eles rock, Hip Hop, MPB e sertaneja.

Promovido pelo Ponto de Cultura e de Mídia Livre Serpentário Produções em parceria com a Associação Diversidade Amazônica o festival conta com a coordenação dos agentes culturais Marcio Guilhermon e Washington Kuipers, Andréia Machado e Cristian Luisvf.

De acordo Andréia Machado, o evento tem como objetivo promover a cultura e os talentos regionais através da música e conta com apoio da Prefeitura de Vilhena e dos vereadores Rafael Maziero Rogério Golfetto e França Silva.

PROGRAMAÇÃO

Confira as atrações do festival, tem música para todos os gosto: Gabriella Schmadecke, Soyuz, Átila Ibáñez França Ibáñez, Loop 5, CRIVHA, Mofaias , Leo & Henrique, Poet , Suzane Schmitka, Urbanos, Velho Jack, Thales H. Pimenta, Meire Cabianchi, Subpop, Coriskuh.

“O festival é aberto a toda comunidade, conto com a presença de todos tenho certeza que será muito divertido, pois está sendo preparado com muito carinho”, disse Andréia Machado.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas na página do “Festival de Música Portal da Amazônia” no Facebook no seguinte endereço: https://www.facebook.com/events/1698968756784731/?ref=46.

Texto e Fotos: Andreia Machado