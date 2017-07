Identificados corpos carbonizados em acidente na BR-364

No acidente ocorrido na tarde de ontem no KM 70 da BR-364, havia uma família composta por cinco integrantes da cidade de Pato Branco, Paraná. A identificação dos corpos foi realizada por familiares, mas o resultado final será efetuado pela perícia através de exames de DNA.

As vítimas mortas carbonizadas foram reconhecidas como Fernando da Silva, de 35 anos, Camila da Silva de 11 anos e Luís Fernando da Silva de 09 anos.

Após averiguação da perícia foram descartadas as possibilidades de desaparecidos no local.

Segundo informações houve três sobreviventes, a mãe da família citada acima Sirlene dos Santos Antônio, de 30 anos, e sua filha de 06 anos, onde ficaram feridas e foram socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional de Vilhena. E um motorista com ferimentos leves, que teve seu caminhão totalmente destruído no acidente.

Além das vítimas citadas houve a morte do caminhoneiro de 66 anos, Paulo Rodrigues da Silva, morador da cidade de Sapezal, Mato Grosso, durante o acidente o mesmo foi socorrido com vida ,mas não resistiu e veio a óbito antes de chegar ao hospital.

De acordo com informações passadas pela funerária São Matheus,os corpos dos familiares serão encaminhados para a cidade de Pato Branco e do caminhoneiro Paulo Rodrigues da Silva será enviado para a cidade de Sapezal.

Este acidente foi um dos maiores que ocorreram no Estado de Rondônia, pois envolveu cinco caminhões ocasionando quatro mortes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia