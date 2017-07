Mulher de ex-vereador é investigada em operação e terá que usar tornozeleira eletrônica

Cristina Rey, (foto) mulher do ex-vereador cassado Vanderlei Graebin, está sendo investigada na “Operação Habitus” desencadeada pela Polícia Civil para investigar pagamentos e recebimentos de propinas para aprovar projetos de loteamentos em Vilhena.

De acordo com investigações, Cristina em parceria com o marido participou das negociações ativamente onde extorquiram empresários do ramo imobiliário.

Como funcionava o esquema:

Vanderlei Graebin procurou dono do empreendimento e exigiu uma quantia de terrenos como propina para que fosse aprovado na Câmara e na Prefeitura os projetos dos loteamentos. Eles deram oito terrenos que ficou para distribuir ao alto escalão do executivo e mais 12 que seriam para dividir entre os vereadores. Todos foram em nome de laranjas, mas apenas do Jairo Peixoto foi registrado no nome dele.

Os investigadores localizaram contratos originais, e alguns suspeitos foram ouvidos e confirmaram que compraram terreno direto dos vereadores.

Outros suspeitos investigados mentiram datas nos depoimentos enfim, muitas comprovações e contradições já confirmam a existência desse esquema de propinas no caso da aprovação do loteamento Solar.

Porém, ainda há muito para investigar, mas há fortes indícios que leva Cristina Ray, mulher de Graebin na participação dos crimes. A partir de agora ela será monitorada por tornozeleira eletrônica.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução