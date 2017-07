Prefeita destaca importância de programas sociais durante Conferência

Na noite desta quarta-feira, 19, a prefeita Rosani Donadon(PMDB) participou da cerimônia de abertura da XI Conferência Municipal de Assistência Social de Vilhena, onde ressaltou a importância dos programas sociais no município.

O evento foi realizado no auditório do Centro de Atendimento ao Idoso (CATI) e contou com a presença da secretária de Assistência Social, Ivete Pires, do ex-prefeito Melki Donadon (PTB), da vereadora Vera da Farmácia, entre outras autoridades.

O evento organizado pela Prefeitura Municipal de Vilhena por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) tem como tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)” e é aberto a população, usuários, entidades e gestores.

A secretária de Assistência Social, Ivete Pires destacou a importância da conferência para o fortalecimento das políticas públicas ofertadas em Vilhena. “Estamos debatendo o plano decenal que trata das ações que serão executados nos próximos 10 anos no setor social’’, disse a secretária.

De acordo com Ivete Pires, o plano municipal tem como objetivo ampliar a cobertura das ofertas da política de Assistência Social para garantir seu caráter universal e as questões socioassistenciais necessárias à integralidade e proteção.

Ivete Pire informou que a Conferência segue nesta quinta-feira, 20, e os participantes vão debater sobre a política da assistência social e os serviços que são desenvolvidos através do Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), além de outras entidades e órgãos que executam o plano de políticas públicas na área social em Vilhena.

Na abertura da conferência, a prefeita Rosani Donadon destacou a importância do fortalecimento dos programas sociais que beneficiam as famílias em Vilhena. Ela ressaltou que está trabalhando para reativar e fortalecer os programas sociais no município.

“Sou apaixonada pela área social. E estou trabalhando empenhada para reativar os programas sociais que ajudei a implantar em Vilhena quando fui secretária de Assistência Social. Considero de suma importância esta conferência. A participação de todos é importante para o sucesso do evento. Vamos todos juntos construir um futuro melhor para nossa cidade com desenvolvimento e qualidade de vida”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria