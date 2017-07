Secretário de Justiça realiza entrega de novos armamentos para penitenciárias de Vilhena

A entrega oficial da nova remessa de armamentos adquiridos para os presídios e casas de detenção de Vilhena, foi realizada na manhã desta quinta-feira, 20, pelo atual Secretário de Justiça da SEJUS, o tenente coronel Marcos Rocha e pelo gerente geral do sistema penitenciário de Rondônia, Davi Inácio, nas dependências da casa de detenção, localizada na Avenida Capitão Castro, anexa à Delegacia de Polícia Civil.

Durante a entrega, que foi prestigiada pela prefeita Rosani Donadon, seu esposo Melki Donadon, pelo atual presidente da câmara Adilson Oliveira, pelo secretário de planejamento Valdinei Campos e pelos vereadores Samir Aly e Wilson Tabalipa, Marcos Rocha falou sobre a aquisição dos armamentos e dos projetos de entregas de novos presídios em todo o Estado.

Marcos afirmou ainda, que serão liberados nos próximos meses em Brasília, documentos que autorizam a compra de mais armamentos para o sistema penitenciário, assim como as novas espingardas calibres 12 e CTT .40, que foram entregues, e que até hoje, são as únicas armas adquiridas para as unidades prisionais de Rondônia, já com o brasão do Estado.

Além do armamento, serão distribuídas entre as unidades prisionais de Rondônia, 50 mil munições, entre não letais, letais e específicas para treinamento dos agentes.

De acordo com o agente Maurício Yujo, responsável pela distribuição das armas, as munições devem ser trocadas de seis em seis meses e tudo será programado para que essa troca de fato ocorra, a fim de evitar possíveis incidentes com as mesmas. Maurício afirmou também, que será redobrado o controle do uso das munições, por parte dos agentes penitenciários.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia