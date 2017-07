Agrocap sorteia neste domingo uma caminhonete Ford Ranger

O sorteio do Agrocap deste domingo, 23, irá contemplar os ganhadores com uma caminhonete Ford Ranger no valor de R$ 96 mil, três motos Honda Biz no valor de R$ 8 mil e mais 20 giros da sorte no valor de R$ 1 mil.

O sorteio ocorrerá a partir das 09h00, através do canal no Youtube AgrocapRo.

Comprando o Agrocap e selando você automaticamente estará concorrendo aos prêmios e ajudando a Cruz Vermelha Brasileira, que agora tem sede em Ji-paraná. O Agrocap é conhecido por ser diferente e dar prioridade aos municípios do interior.

Em Vilhena, o título já fez vários ganhadores. O título pode ser adquirido nos principais comércios da cidade no valor de R$ 10,00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Divulgação