CEREJEIRAS: cadastramento biométrico inicia no mês de agosto

A coleta de dados biométricos em Cerejeiras será a partir do dia 01 à 31 de agosto. O cadastramento das digitais ocorrerá na Câmara Municipal, localizada na Avenida Brasil, nº 2570, centro. O horário de atendimento será das 08h00 às 17h00.

Para realização do cadastramento biométrico será necessário apresentar: documento de identificação (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento – caso possua – e um comprovante de residência – que esteja no nome do eleitor.

Vale ressaltar que quem não realizar o cadastramento terá seu título cancelado, ficando sem exercer seu direito ao voto, não podendo prestar concurso público, tirar passaporte e efetuar matrícula em universidades.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa