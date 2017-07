Força Tática apreende meio quilo de maconha e fecha boca de fumo no Cristo Rei

Na noite desta quinta-feira, 20, uma guarnição da Força Tática, apreendeu aproximadamente meio quilo de maconha e certa quantia em dinheiro durante abordagem à uma residência na Avenida 1503, Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurado, os policiais tinham informações de que no local estaria acontecendo a prática de tráfico de drogas. O morador da casa se encontra preso no Presídio Cone Sul, porém sua esposa e um homem conhecido como Faraó estariam realizando as vendas.

Ao se aproximarem da residência, um homem que estava próximo ao portão da casa teria corrido para os fundos, escapando ao pular os muros. Em abordagem, o entorpecente foi localizado debaixo de um tanque de roupas.

Na casa havia uma mulher que foi identificada pelo nome de Valéria Veríssimo Cabral, de 21 anos, ela cumpre pena em regime condicional, após ser presa por tráfico de drogas. O dinheiro encontrado pelos PMs estava na bolsa da mulher. Apesar disso ela nega o crime.

Diante dos fatos a moradora e o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados ao delegado de plantão. Valéria poderá responder por tráfico de drogas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia