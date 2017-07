Homossexual furta clínica e esconde produto no ânus

Policiais militares prenderam na madrugada desta sexta-feira, 21, o homossexual Antonio Marcos M. S. de 35 anos, acusado de praticar furto em uma clínica odontológica, localizada na Avenida Jatuarana com Rua Sucupira, bairro Nova Floresta, zona Sul de Porto Velho.

Uma guarnição da PM patrulhava pela região no momento em que viu a porta do estabelecimento arrombada e o alarme disparado. Em seguida, chegou ao local o funcionário da empresa de vigilância responsável pelo monitoramento.

Uma Tv de 42 polegadas já estava fora do comércio para ser levada. Foram realizadas buscas e o suspeito localizado escondido em uma das salas.

Ele foi algemado e enquanto os militares apuravam os danos causados no local, Antonio se jogou em cima dos vidros quebrados da porta e começou a se debater. O suspeito sofreu vários cortes nas pernas e braços.

Quando Antonio foi retirado do camburão da viatura para ser apresentado ao delegado de plantão na Central de Flagrantes, foram encontrados R$ 220,00 e um aparelho celular. Em uma revista minuciosa, a guarnição localizou escondido no ânus de Antonio, mais R$ 297,00 em cédulas e R$ 9,00 em moedas, que haviam sido subtraídos da clínica. O suspeito informou ser portador do vírus da aids.

Fonte e Fotos: Rondôniaovivo