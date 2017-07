Polícia Civil recupera mais de 50 produtos de furto e roubo e prende suspeitos

Na tarde desta sexta-feira, 21, uma equipe composta por oito policiais civis cumpriram um mandado de busca em uma residência localizada na Rua 11, no Bairro Bela Vista, em Vilhena, que segundo denúncias e informações colhidas pela própria Polícia Civil durante 4 dias de monitoramento ao local, era usada para a receptação de produtos roubados.

Em abordagem ao local, os policiais encontraram em um dos quartos da casa, duas munições de calibre .40, sendo uma deflagrada. Sobre as munições, Osny Miguel Derner Neto, de 33 anos, que se apresentou como responsável pela residência, afirmou que o agente Cleverson Coelho Alves, de 32 anos, que reside com ele no local, havia chegado com as referidas munições na noite anterior.

Em continuidade às buscas foram encontrados mais de 50 produtos de origem duvidosa, entre bicicletas, aparelhos celulares, tablete, computador, furadeiras, mesa de som, caixa de som, chaves de ignição, óculos, maquinas de cartão, globo de luzes, ferramentas e diversos artigos femininos infantis e adultos.

Diante dos fatos os dois moradores receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia onde Osny confessou ter praticado o furto a uma bicicletaria localizada no Bairro São José, na madrugada de quinta-feira, 20.

Segundo o delegado Thiago Laiola, que comandou a operação, a prisão dos agentes só foi possível, porque além da denúncia de populares, que segundo ele é de suma importância para o sucesso de operações que visam a recuperação de produtos furtados ou roubados, Osny, além de roubar um aparelho celular, continuou usando o número da vítima e ainda alugou o respectivo imóvel, fornecendo-o como contato para o locador.

Ainda segundo o delegado, alguns dias após o roubo, a titular da linha realizou uma portabilidade numérica, o que fez com que o locador acabasse ligando para ela e perguntado por Osny, a fim de resolver os tramites da locação do imóvel.

Diante dos fatos, a proprietária do aparelho celular comunicou à polícia que entrou em contato com o locador e acabou chegando ao referido endereço. Ainda segundo a vítima, a audácia de Osny foi além, pois o mesmo teria ligado no número e cobrado satisfações do bloqueio do chip que estava no aparelho.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia