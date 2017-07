Prefeita e secretária acompanham construção da nova escola “Progresso”

A previsão é que unidade de ensino, que atenderá 170 alunos, seja entregue em setembro

Segue a todo vapor a construção da Escola “Progresso”, no distrito de Perobal, em Vilhena.

Os serviços estão bem avançados e a empresa responsável pela obra acredita que a nova unidade de ensino será entregue em setembro.

Nesta quinta-feira, 20, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e a secretária de Educação, Raquel Donadon, e o ex-prefeito Melki Donadon, visitaram a obra de construção da escola.

Raquel Donadon informou que a escola vai atender 170 alunos. Ela ressaltou que a construção da escola é a realização de um sonho antigo de toda a população daquela localidade.

Durante a visita, a prefeita Rosani Donadon destacou os investimentos na área de educação, como a reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio Mariano Donadon, Escola Ensina-me a Viver, Escola Vilma Vieira, e a construção da nova sede da Secretaria de educação.

A prefeita ressaltou que também que há novos processos licitatórios em andamento para construção de duas novas creches e duas novas escolas de ensino infantil, além de reformas e ampliações.

“Vamos construir escolas amplas, modernas e bem equipadas que atendem a todas as exigências do Ministério da Educação. Estamos trabalhando para melhorar a qualidade da educação em Vilhena, pois entendemos que a educação é a base para a uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria