Presidente da ADDC quer criar fundo para usar recursos recuperados de corrupção

A Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania (ADDC), por meio de seu presidente, Caetano Neto, apresentará sugestão através de texto legislativo aos vereadores de Vilhena para encaminhamento de lei, que cria o Fundo Municipal de Recuperação Pró- Saúde.

A proposta visa fazer uso dos valores em dinheiro e bens recuperados das ações contra autoridades públicas municipais e pessoas comuns, para investimentos em setores que estão em carência e defasagem.

De acordo com Caetano Neto, “O Fundo Municipal, evitaria que os recursos recuperados e quando devolvidos, sejam destinados e depositados na conta única do Município, ou seja, conta de arrecadação da Prefeitura, somando-se as demais receitas da municipalidade. Se somarmos os valores constante das denúncias do Ministério Público (MP) em desfavor da ‘organização criminosa’, ex-prefeito, secretários, assessores, empresários e vereadores, podemos chegar a cifras de mais de R$ 30 milhões de reais, e isto, nós desejamos e vamos trabalhar para que seja destinados exclusivamente ao setor de saúde da cidade.”

O presidente assegurou que: “Certo que nem tudo o que está denunciado e requerido será conquistado, pois muito do dinheiro desviado, roubado e aplicado irregularmente não se consegue voltar aos cofres do Município, mas em torno de 70 a 80% é possível recuperar, portanto, entendemos que esses “desfalques”, causou, além de graves prejuízos a cidade, promoveu também, a morte de inúmeros vilhenenses morreram em razão da precariedade profissional, falta de medicamentos e quase nenhuma estrutura de equipamentos no Hospital Regional de Vilhena, e assim, lutaremos para que, esses recursos não sejam diluídos na arrecadação geral e sim, destinados exclusivamente para atendimento da saúde e seu uso seja aprovado pelo Conselho Administrativo do fundo Municipal de Recuperação Pró-Saúde.”

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Caetano Neto

Foto: Extra de Rondônia