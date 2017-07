Secretário explica ações da SEMMA para minimizar queimadas em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 21, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou Jorge Rabello, Secretário Municipal de Meio Ambiente, em Vilhena.

Rabelo relatou as providências que sua pasta está tomando em relação a execuções de campanhas contra o combate a queimadas irregulares na zona urbana e rural.

De acordo com Rabello, a SEMMA está com campanha publicitária preventiva, nas rádios, televisão, outdoor, internet e panfletos sobre o combate as queimadas.

Nos próximos dez dias a campanha será intensificada na zona rural. A campanha de prevenção está sendo idealizada em parceria com Corpo de Bombeiros Militar, Bombeiros Civis e Tiro de Guerra.

O secretário disse que em caso de denúncia de queimadas, fiscais irão até ao local para verificar. Se for constatado que a queimada é irregular, o proprietário é notificado, mas se voltar a cometer o crime recebe uma multa conforme a lei. “Em virtude das campanhas de conscientização não teve nenhum caso de alguém ser autuado por prática de queimadas até o momento”, afirmou Rabelo.

Além disso, a pessoa que queima lixo no quintal, às vezes não sabe que e a fumaça desse fogo gera uma substância dioxina que é altamente cancerígena. “Se as pessoas pensarem antes, verão que a prática de queimadas é uma questão de saúde pública, e coloca em risco a flora, fauna, solo e ser humano” enfatizou Rabelo.

O secretário salientou que os terrenos baldios e sujos serão limpos pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e será cobrado o valor da limpeza e multa sobre o serviço prestado.

Denúncia sobre a questão descrita podem ser feitas através dos telefones 33321- 2129, 9-84795052, 9-81486188 ou no 193 do Corpo de Bombeiros finalizou o secretário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia