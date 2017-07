Amigos e familiares fazem manifesto pedindo justiça no caso do empresário baleado em Vilhena

Na manhã deste sábado, 22, amigos e familiares realizaram uma manifestação em frente à Delegacia de Polícia Civil, para pedir por justiça as autoridades, onde na última quarta-feira, 19, o sócio proprietário do Supermercado Super Mais, foi baleado numa tentativa de assalto, em Vilhena.

Amigos da vítima, relataram a reportagem do Extra de Rondônia, que o motivo da manifestação é para reivindicar as autoridades que seja decretada a prisão preventiva do suspeito que foi detido na tarde desta sexta-feira, 21.

“Quem poderia reconhecer o suspeito que está detido seria o próprio Juliano, mas infelizmente devido à situação de saúde não tem como”, disse Cristiane Oliveira, amiga da vítima.

Cristiane ainda disse que independente de quem atirou em Juliano, deve ter outros comparsas. Com isso, vale ressaltar que o caso tem que ser bem investigado e os culpados devidamente penalizados.

Cabe à justiça investigar direito com detalhes se realmente foi esse rapaz que foi detido, pois atentou contra a vida de um homem trabalhador e honesto, pai de família, bom patrão e amigo de todos.

Edinara dos Santos, prima da vítima, contou que o quadro de saúde de Juliano é delicado, ele está internato na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá – Mato Grosso em observação cirúrgica. A bala que atingiu nas costas foi retirada, ele está consciente, mas a gente não sabe o grau da lesão.

Amigos e familiares pedem à população que se mobilizem, pois na segunda-feira, 24, às 08h00 da manhã no Fórum local, haverá audiência de custodia do suspeito. “A gente precisa que a população se mobilize para que os suspeitos não sejam liberados”. disse um manifestante.

