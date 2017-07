Carreteiro morre afogado após tombar dentro de lagoa na BR-174; vídeo

Acidente ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, 21, na BR-174 próximo ao Posto 12 de outubro, sentido Cuiabá-Mato Grosso.

As informações dão conta que o motorista Leandro Rodriguez Barbosa, de 32 anos, trafegava com uma carreta Bi trem carregada com milho, quando depois de numa curva um dos pneus dianteiro estourou, com isso, perdeu o controle e acabou tombado dentro de uma lagoa, o condutor não conseguiu sair da cabine e morreu afogado. O caminhão pertence ao grupo Jamantão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Reprodução Rede Social