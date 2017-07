Casal e bebê de seis meses morrem em acidente de trânsito

Na tarde deste sábado, 22, um acidente envolvendo um Fiat Uno e uma caminhonete na Linha MA 28, a cerca de 20 km do município de Machadinho D’Oeste, fez três vítimas fatais, sendo uma delas, uma bebê de seis meses.

Segundo testemunhas, o condutor do Uno, identificado como Genival Ângelo da Silva, de 36 anos, que tinha como passageiras sua esposa Elzenir Maria Pereira, de 33 anos e a filha Kethellen Larissa Maria Pereira da Silva, de apenas seis meses, seguia sentido Machadinho e ao tentar ultrapassar uma carreta e não conseguiu visualizar a caminhonete que seguia em sentido contrário, devido a poeira que se formou na estrada, e acabou causando uma colisão frontal.

Com o impacto, Genival acabou preso entre as ferragens, sendo necessária a ação dos bombeiros para retirá-lo. As vítimas foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Municipal, porém, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito pouco tempo depois de darem entrada na unidade.

O condutor da caminhonete não se feriu.

Texto: Redação

Fotos: Machadinho Online