Dono de bar tenta livrar mulher das agressões do marido e acaba agredido

No início da noite deste sábado, 20, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o Bar e Lanchonete Hora Extra, localizado na Avenida Paraná, em Vilhena, para atender um caso de agressão física.

No local, os militares fizeram contato com as duas vítimas, sendo uma a esposa do agressor e a outra o dono do estabelecimento, que afirmou ter sido agredido com socos ao tentar livrar a mulher das mãos do marido.

Segundo o proprietário, um homem de 42 anos, Carlos A. G. Serrano, de 24 anos, já teria chegado ao bar ameaçando sua esposa que havia se dirigido até o local para procurá-lo, em companhia dos dois filhos de um e três anos.

Ainda segundo a vítima, quando Carlos começou a agredir a esposa com tapas e puxões de cabelos, tentando colocá-la a força dentro de um carro, ele simplesmente pediu para que o mesmo parasse e acabou sendo agredido com socos.

Carlos, que agrediu a esposa em frente os dois filhos e só parou quando outras testemunhas se envolveram, a fim de proteger a mulher, fugiu do local antes da chegada da polícia.

Diante dos fatos, um boletim de ocorrências foi registrado pelas vítimas, no Departamento de Polícia Civil.

Texto: Redação

Foto: Ilustrativa