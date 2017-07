Hospital Regional de Vilhena recebe nova remessa de medicamentos

Setor de saúde é prioridade da prefeita Rosani Donadon; material foi adquirido com recursos próprios

O Hospital Regional de Vilhena (HRV) recebeu um novo carregamento de medicamentos na manhã deste sábado, 22.

O diretor da unidade de saúde, Vagner Borges, acompanhou o descarregamento do material e afirmou a regularização do estoque de medicamentos na Farmácia do HR.

Os remédios fazem parte de um pacote de R$ 600 mil adquiridos com recursos próprios do município. Nessa primeira remessa, o valor recebido foi de R$ 110 mil. Entre os materiais estão antibióticos, seringas, esparadrapos, e outros essenciais para regularizar o atendimento aos pacientes.

Vagner salientou que a prefeita Rosani Donadon tem uma preocupação especial com o setor de saúde e que é a prioridade desta administração. “A estabilidade do estoque de medicamentos no HR não acontecia há anos. Nos próximos dias receberemos novas remessas de medicamentos. Encontramos um hospital abandonado, sem condições de atendimento. A saúde pública é uma preocupação da nossa prefeita Rosani Donadon e do nosso secretário Marco Aurélio Vasques, e hoje podemos perceber outra realidade de atendimento no hospital”, disse o diretor.

Por sua vez, Shaiane Lima de Moura, responsável pela Farmácia, explicou que a nova remessa vai propiciar o atendimento de pacientes de forma satisfatória.

Já para o diretor clínico do HR, Celso Machado, os medicamentos vão suprir as lacunas visando um melhor atendimento à população vilhenense.

