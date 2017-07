PM averígua vias de fato e acaba prendendo duas pessoas por tráfico de drogas

Na noite de sexta-feira, 20, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até uma residência localizada na Avenida 9307, no Bairro Embratel, em Vilhena, onde, segundo denúncia, havia dois homens discutindo, sendo que um estava em posse de um facão.

No local os militares fizeram contato com Emerson Aparecido de Lima, de 20 anos, que afirmou que Allysson Nelli de Souza Alves, de 37 anos, o teria ameaçado com um facão devido ele ter prestado socorro para sua esposa após o mesmo a ter agredido, porém, Allysson não foi localizado pelo militares.

Horas depois, a mesma guarnição foi acionada a comparecer novamente no endereço acima citado, pois segundo informações, dois homens havia entrado em vias de fato e uma pessoa estava ao solo.

Chegando ao local, os militares não presenciaram a situação informada, porém, nas imediações localizaram Allysson, que portava em um de seus bolsos, uma pequena quantidade de maconha, que segundo ele, havia comprado de Emerson e que o mesmo era comerciante de drogas, por isso o motivo da desavença entre ambos. Allysson afirmou também, que na residência de Emerson havia uma grande quantidade de entorpecente e duas armas de fogo.

Em buscas na casa de Emerson, que permitiu a entrada dos militares, não foram encontradas as respectivas armas, porém, no quintal foram desenterradas duas sacolas contendo 22 gramas de maconha ao todo. Quando questionado sobre a procedência do entorpecente, o proprietário alegou que Allysson era quem comercializava drogas no bairro e havia enterrado em seu quintal a fim de incriminá-lo.

Diante dos fatos, Allysson, mais conhecido como “Bad Boy”, que já possui várias passagens pela polícia e já sofreu uma tentativa de homicídio no dia 14 de Agosto de 2015, foi conduzido juntamente com Emerson ao departamento de Polícia Civil para prestarem mais esclarecimentos sobre o caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia