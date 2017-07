PM detêm três pessoas e recupera moto com registro de furto

No fim da tarde desta sexta-feira, 21, investigadores da Policia Militar montou campana em frente uma mecânica de motos, localizada na Avenida Jamari, no Bairro São José, em Vilhena, para averiguar a veracidade de uma denúncia dando conta que, no estabelecimento havia uma motocicleta roubada recebendo reparos.

No local, os policiais confirmaram que a motocicleta Honda XR 250 Tornado, de cor azul, realmente se tratava do produto de um roubo registrado na quinta-feira, 20. Diante dos fatos, os militares aguardaram próxima ao estabelecimento, o retorno do responsável pela motocicleta, momento em que o advogado F.P.J, de 31 anos, chegou ao local, conversou com um dos mecânicos e se retirou em seguida.

Após a saída de F, os policiais questionaram ao mecânico sobre o teor da conversa e o mesmo alegou que F, havia dito que pagaria pelo conserto e a partir daquele momento, ele seria o responsável pela motocicleta.

Pouco tempo depois, F, retornou ao local e deixou os documentos do veículo com o mecânico, alegando que o cunhado do jovem que havia deixado à motocicleta na oficina, viria buscá-la mais tarde. Momentos após a saída de F, A.R.M, de 27 anos, se apresentou no local para a retirada da motocicleta e foi seguido e abordado pela pelos militares.

Enquanto A, era conduzido à delegacia, alguns policiais se deslocaram até sua residência, localizada na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a Avenida Jamari, onde havia sido realizada uma campana na última quarta-feira, 19, após a tentativa de roubo que ocorreu no mercado Super Mais 2, onde o proprietário acabou baleado. No dia da tentativa de assalto, denúncias afirmaram que um veículo Pálio de cor branca, havia entrado e saído do imóvel, juntamente com duas motocicletas de cor escura, porém, durante o tempo em que a residência havia sido observada, nenhum dos respectivos veículos retornaram ao local.

Na residência de A, foi localizado um par de tênis da cor cinza e verde fluorescente, igual ao que o agente usou no dia da tentativa de roubo ao mercado. Enquanto estavam na residência de A, F, chegou ao local na companhia de S.S.P, de 24 anos, e alegou não saber que o veículo era roubado, afirmando estar apenas fazendo um favor para S, levando o documento até a oficina. Versão esta, confirmada pelo jovem.

A fim de constatarem se S, realmente residia no endereço fornecido, alguns policiais se deslocaram até uma residência localizada na Avenida Rosalina Marangoni, no bairro Jardim América, onde encontraram no quintal do imóvel, um veiculo Fiat Palio de Cor Branca, com placas NBD-8502, igual ao citado por testemunhas, que havia dado apoio na fuga do assaltante que baleou o proprietário do mercado Super Mais.

Todo o material apreendido foi entregue na delegacia e os três envolvidos foram apresentados ao delegado de plantão para prestarem esclarecimentos sobre o caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia