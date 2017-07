PM que foi morto na capital havia espancado empresário; vídeo

O policial militar da reserva, conhecido como, sargento Américo, que foi executado a tiros por dois desconhecidos dentro de uma caminhonete hilux, cor prata, no dia 28 do mês passado, na rua México com Jacy Paraná, bairro Nova Porto Velho, foi flagrado por um cinegrafista amador espancando com diversos socos um empresário, em via pública.

Há rumores e suposições que o policial que foi assassinado, prestava serviços de cobranças de dinheiro para um empresário. Na gravação mostra o policial espancando um suposto empresário que estava devendo uma dívida para o suposto patrão do sargento Américo.

https://

Fonte: O Observador