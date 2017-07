Motociclista bate com a cabeça e fica inconsciente após acidente de trânsito

Na tarde deste domingo 23, um condutor de uma motocicleta Yamaha Factor foi conduzido desacordado para o pronto-socorro do Hospital Regional, após se envolver em um acidente de trânsito com o condutor de um veículo Volkswagen UP, no cruzamento das Avenidas Brasil e Brigadeiro Eduardo Gomes, localizado no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações, ambos seguiam pela Avenida Brgadeiro, sentido parque de exposições, quando no cruzamento com a Avenida Brasil, Alvino Moraes, de 47 anos, que seguia na mão direita da via, tentou entrar à esquerda e foi atingido pelo condutor do carro, que seguia logo atrás.

Com o impacto, Alvino teve o capacete arrancado da cabeça e bateu com mesma no asfalto, sofrendo um corte na região da nuca e perdendo a consciência.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros com suspeita de traumatismo craniano.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia