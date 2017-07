Acidente envolvendo veículo do Governo deixa um ferido na BR-364

Na manhã desta segunda-feira, 24, um acidente na BR 364, próximo ao distrito do Guaporé, a cerca de 90 quilômetros de Vilhena, envolvendo uma carreta, um Fiat Uno e um micro-ônibus de propriedade do Governo do Estado de Rondônia, deixou uma pessoa ferida.

Segundo informações de testemunhas, o condutor do veículo uno seguia sentido Vilhena, quando dormiu na direção e acabou atingindo a lateral da carreta, com placas de Vilhena, que trafegava em sentido oposto.

Seguidamente, o Uno atingiu ainda, o micro-ônibus, com placas de Cerejeiras, que seguia logo atrás da carreta.

Apesar da gravidade do acidente, somente o motorista do Uno se feriu, porém, sem gravidade e foi conduzido ao Hospital regional de Vilhena.

Texto: Redação

Fotos: