Confira os resultados e os próximos jogos minicampo AABB

24/07/2017 - 15:44 | Arquivado em: Geral | Publicado por:

 

Ocorreu na última semana, os jogos do campeonato minicampo 2017 na categoria livre 2.5 e master’s 4.0. Os jogos foram realizados no minicampo do clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Confira os resultados dos jogos:

Livre 2.5

UNIÃO FUTEBOL CLUBE  4 X 1 RODAMAZON

R.C.BRINDES/M. MADEIRAS 1 X 1 R. E. C.

SHALK 51   2 X 2 VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO

FRIRON / SÓ PICAPE 5 X 0   ALDEIA AROEIRA

 

Confira o cronograma dos próximos jogos:

SEGUNDA- FEIRA DIA 24/07

JP SORVETERIA X TITTANIUN FUTEBOL CLUBE

VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO X A.A. B. B.

QUINTA- FEIRA DIA 27/07

TITTANIUN FUTEBOL CLUBE X RODAMAZON / MACEDO MADEIRAS

SÁBADO DIA 29/07

R.C.BRINDES / MACEDO MADEIRAS X ALDEIA AROEIRA

R.E.C./QUERO GÁS/ VILHENA TINTAS X FRIRON / SÓ PICAP

SHALK 51 X JOSY MOTOS / MACEDO MADEIRAS

 

Jogos na Categoria Master 4.0

GLAUBER / VILHENA TINTAS  2 X 1 CREDIÁRIO SOUZA / RODAMAZON

BORRACHARIA DO NEGÃO 0 X 0 LOJA DINÂMICA / POSTO SENA

Próxima rodadas:

SEGUNDA- FEIRA DIA 24/07

JUVENTUS FUTEBOL CLUBE X ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA

PARK EMBRATEL / METAL PERFIL X CREDIÁRIO SOUZA / RODAMAZON

TERÇA- FEIRA DIA 25/07/2017

(W. O)  JP. SORVETERIA X    GLAUBER / VILHENA TINTAS

QUINTA- FEIRA DIA 27/07

LOJA DINÂMICA / POSTO SENA X ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA

SÁBADO DIA 29/07

JUVENTUS FUTEBOL CLUBE X LOJA DINÂMICA / POSTO SENA

GLAUBER / VILHENA TINTAS     X PARK EMBRATEL / METAL PERFIL

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação

 

 

 

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