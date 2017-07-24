Confira resultados e tabelas dos próximos jogos minicampo AABB

Ocorreu na última semana, os jogos do campeonato minicampo 2017 na categoria livre 2.5 e master’s 4.0. Os jogos foram realizados no minicampo do clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).
Confira os resultados dos jogos:
Livre 2.5
UNIÃO FUTEBOL CLUBE 4 X 1 RODAMAZON
R.C.BRINDES/M. MADEIRAS 1 X 1 R. E. C.
SHALK 51 2 X 2 VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO
FRIRON / SÓ PICAPE 5 X 0 ALDEIA AROEIRA
Tabela dos próximos jogos:
SEGUNDA- FEIRA DIA 24/07
JP SORVETERIA X TITTANIUN FUTEBOL CLUBE
VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO X A.A. B. B.
QUINTA- FEIRA DIA 27/07
TITTANIUN FUTEBOL CLUBE X RODAMAZON / MACEDO MADEIRAS
SÁBADO DIA 29/07
R.C.BRINDES / MACEDO MADEIRAS X ALDEIA AROEIRA
R.E.C./QUERO GÁS/ VILHENA TINTAS X FRIRON / SÓ PICAP
SHALK 51 X JOSY MOTOS / MACEDO MADEIRAS
Jogos na Categoria Master 4.0
GLAUBER / VILHENA TINTAS 2 X 1 CREDIÁRIO SOUZA / RODAMAZON
BORRACHARIA DO NEGÃO 0 X 0 LOJA DINÂMICA / POSTO SENA
Próxima rodadas:
SEGUNDA- FEIRA DIA 24/07
JUVENTUS FUTEBOL CLUBE X ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA
PARK EMBRATEL / METAL PERFIL X CREDIÁRIO SOUZA / RODAMAZON
TERÇA- FEIRA DIA 25/07/2017
(W. O) JP. SORVETERIA X GLAUBER / VILHENA TINTAS
QUINTA- FEIRA DIA 27/07
LOJA DINÂMICA / POSTO SENA X ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA
SÁBADO DIA 29/07
JUVENTUS FUTEBOL CLUBE X LOJA DINÂMICA / POSTO SENA
GLAUBER / VILHENA TINTAS X PARK EMBRATEL / METAL PERFIL
Texto: Extra de Rondônia
Foto: Divulgação
A DIREÇÃO