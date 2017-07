Delegado fala sobre caso do empresário baleado em tentativa de assalto em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 24, o delegado da Polícia Civil, Núbio Lopes de Oliveira, falou com exclusividade ao Extra de Rondônia sobre a investigação que está em andamento no caso do empresário que foi baleado em tentativa de assalto na última quarta-feira, 19, em Vilhena.

De acordo com o delegado, os suspeitos detidos na sexta, 21, foram citados na ocorrência policial, pois poderiam ter participação no assalto contra o empresário Edson Juliano Corbari Nunes.

Até o momento foi descartada a possibilidade de serem suspeitos do crime, pois não há provas nem indícios suficientes que os incriminem.

Segundo Núbio, todos os órgãos de segurança estão solidários com o caso do empresário, no intuito de colaborar com as investigações. A equipe do Serviço de Investigação e Captura da (Sevic) está em campo em busca de informações que leve a captura do culpado.

Assim que houver provas e indícios de suspeito pelo crime, serão tomadas as devidas providências. E, seguidamente levada ao público à conclusão das investigações.

O delegado ressaltou que a prioridade da Polícia Civil, é trabalhar de forma criteriosa, responsável, e pautada no princípio da investigação criminal. “A Polícia Civil está levantando todas informações possíveis para a descoberta da identidade de quem praticou o delito”, enfatizou Núbio.

Núbio destacou que a preocupação da Polícia Civil, é assegurar um inquérito policial bem elaborado para viabilizar o processo criminal sem falhas e levar o culpado ao banco dos réus, para que seja julgado na forma da lei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia