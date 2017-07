Escola Zilda volta as aulas como Colégio Militar Tiradentes em Vilhena

O Colégio da Polícia Militar Tiradentes V, antiga escola estadual, Zilda da Frota Uchoa retorna suas atividades escolares, dia 25 de Julho, em Vilhena.

O Diretor do colégio, Capitão PM R Silva disse que as reuniões realizadas entre os dias 11 a 18 de julho foram importantes com a finalidade de esclarecer as dúvidas e acertos para nova instituição.

“Trata-se de um novo ciclo de vivencia e alunos da antiga escola, e é importante que toda a comunidade escolar esteja envolvida nesse processo, principalmente os pais e responsáveis pelos alunos”, enfatizou o Diretor.

As reuniões tiveram como objetivo explicar aos pais o novo sistema de ensino na escola, e as metas traçadas pela direção. Todas as informações apresentadas proporcionaram aos pais diversas informações distorcidas que foram divulgadas a respeito dos procedimentos do Colégio Militar.

A missão da escola Militar será Ministrar a Educação básica, nos níveis Fundamental, do 6º ao 9º ano, e Médio, do 1º ao 3º ano, em consonância com a legislação federal da educação nacional, obedecendo às leis e tradições do Exército Brasileiro, com objetivo de assegurar a formação do cidadão e de despertar vocações para a carreira militar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação