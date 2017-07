Força Tática prende quatro pessoas por tráfico de drogas em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 24, uma guarnição da Força Tática se deslocou até uma residência localizada na Rua 1509, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, pois segundo denúncias, no local ocorria uma grande movimentação de usuários de drogas.

Em observação ao local, os militares avistaram o momento em que duas usuários entraram na casa e decidiram proceder em abordagem, quando se depararam nas dependências do imóvel com Daiana nunes da Silva, de 20 anos, Daniel da Silva de Oliveira, de 19 anos, Isabela Jesus Saraiva de 19 anos e duas menores de 16 e 17 anos.

Em revista no imóvel de apenas duas peças, foram encontrados no quarto sobre um móvel, oito invólucros de maconha, pesando 61 gramas, um invólucro de cocaína, pesando um grama, R$ 65,00 em espécie e cinco aparelhos celulares.

Quando questionada sobre a procedência da maconha e dos demais objetos, Daiana, que se apresentou como responsável pela residência, afirmou que vende o entorpecente para alguns conhecidos, mas quem providenciava era Daniel, que está passando uns dias com ela. Também foram encontradas bobinas de sacos plásticos, usados para o envolvimento da droga.

Daniel, por sua vez, alegou que um indivíduo conhecido como “Faraó”, havia deixado no local, na última sexta-feira, 21, um quilo e meio de maconha, porém, no domingo, 23, um outro indivíduo conhecido como “Zóio”, havia buscado 500 gramas e o restante, o próprio faraó teria levado para esconder em uma residência localizada no bairro São José. Daniel informou ainda, o endereço da residência de “Zóio”, depois identificado como Adilson de Meneses Santos, de 25 anos, que cumpre pena em regime semiaberto, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica.

Ao avistar a viatura, Adilson que saía no portão, retornou correndo para o interior do quintal e tentou se esconder em uma varanda, entre alguns materiais de construção, porém, foi localizado e detido. No local, foi encontrada uma sacola contendo 86 gramas de maconha e um aparelho celular, que Adilson dispensou durante a tentativa de fuga.

Por fim, Daniel informou o endereço onde possivelmente “Faraó” teria escondido o restante da droga, porém, o mesmo teria saído pouco antes da chegada dos militares e no imóvel só foram localizadas a embalagem da droga com uma etiqueta de 970 gramas, uma placa de motocicleta NCR- 7366 de Vilhena e alguns objetos usados para o manuseio e embalo do entorpecente.

Diante dos fatos, Daiana, Daniel, Isabela e Adilson receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram conduzidos ao Departamento de Polícia Civil, juntamente com as duas menores e todo o material apreendido, para o registro da ocorrência.

Ainda na delegacia, um agente penitenciário realizou a retirada da tornozeleira de Adilson para serem tomadas as providências da regressão do mesmo ao presídio Cone Sul.

