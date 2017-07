Garoto de 13 anos que sobreviveu na UTI de Vilhena volta para agradecer equipe do HR

Mãe diz que seu filho está vivo pela ação rápida dos médicos, enfermeiros, técnicos e outros

Um adolescente de 13 anos foi espancado em Vilhena e ficou 16 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena.

Em estado gravíssimo, as chances de recuperação do garoto eram mínimas, mas a equipe da unidade se desdobrou e o menino sobreviveu aos traumas. Na semana passada, ele retornou com a mãe ao Hospital para agradecer a equipe multiprofissional que cuidou dele.

De acordo com uma das médicas que atendeu o adolescente na UTI, Bruna Simonetto, o menino ficou inconsciente e precisou de tratamento reforçado para se recuperar. “Ele sofreu um espancamento muito grave e chegou aqui em uma situação extremamente difícil com Traumatismo Craniano e lesões no corpo”, explicou.

Ao retornar com a mãe, o garoto agradeceu a UTI e lembrou o nome de profissionais que cuidaram dele, emocionando toda a equipe. “Fomos muito bem tratados e meu filho só está vivo porque os médicos, enfermeiros, técnicos e outros ajudaram a salvar a vida dele. Não tenho como agradecer. Nunca vou esquecer de tudo o que fizeram por ele”, disse a mãe Márcia Gonçalves Sega.

Além dos 16 dias na UTI, o garoto ficou internado na clínica masculina, mas não falava e tinha poucos movimentos. Em poucos dias a recuperação do menor foi quase total. “Achamos que ele ia ter sequelas por conta da gravidade dos ferimentos, mas pelo que vimos ele está muito bem e casos como estes nos motivam a trabalhar todos os dias”, disse uma técnica de enfermagem que acompanhou o caso.

Ao saber da notícia, a prefeita Rosani Donadon expressou felicidade e parabenizou a UTI. “Isso é um sinal de melhora no atendimento aos nossos pacientes. Saber que temos uma equipe que se dedica a salvar vidas é gratificante. Parabéns aos profissionais e que Deus abençoe a vida deste menino”, disse.

O secretário de saúde Marco Aurélio Vasques reforçou que o índice de mortalidade da UTI caiu desde o início do ano e equipamentos para a melhoria do setor foram entregues recentemente. “Os ventiladores pulmonares, os monitores e todos os equipamentos proporcionam aos profissionais um melhor acompanhamento do paciente, o que garante diagnóstico preciso e recuperação mais célere em casos como estes. Nossa equipe está de parabéns”, encerrou.

Texto e foto: Assessoria