Joalheria é roubada e tem prejuízo de cerca de R$ 500 mil

No último sábado, 22, uma joalheria do centro da cidade de Rolim de Moura foi alvo de bandidos.

De acordo com informações do proprietário, para entrarem no local os bandidos quebraram a parede do estabelecimento. Além das joias os criminosos arrombaram os cofres com pé de cabra, o prejuízo foi de aproximadamente R$ 500 mil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução